Uşakspor gülmeyi unuttu

UŞAK, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Keçiörengücü\'ne deplasmanda 1-0 yenilen Utaş Uşakspor kan kaybetmeye devam ediyor. Geçen haftaki Samsunspor yenilgisinin ardından teknik direktör Hakan Şapçı ile yollarını ayıran Ege temsilci Ankara\'da da istediği sonucu alamadı.

Son 5 maçın 4\'ünü kaybedip, 1\'inde sahadan beraberlikle ayrılan Uşakspor, Play-Off hattının uzağında kaldı. Sezona çok iyi başlangıç yapıp ilk 11 haftada yenilgi yüzü görmeyen Uşakspor\'da teknik direktör arayışları sürüyor. Yönetimin hafta içinde yeni çalıştırıcısını açıklaması bekleniyor.