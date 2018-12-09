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Spor

Uşakspor gülmeyi unuttu

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Keçiörengücü'ne deplasmanda 1-0 yenilen Utaş Uşakspor kan kaybetmeye devam ediyor

09 Aralık 2018 15:37

UŞAK, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Keçiörengücü\'ne deplasmanda 1-0 yenilen Utaş Uşakspor kan kaybetmeye devam ediyor. Geçen haftaki Samsunspor yenilgisinin ardından teknik direktör Hakan Şapçı ile yollarını ayıran Ege temsilci Ankara\'da da istediği sonucu alamadı. 
Son 5 maçın 4\'ünü kaybedip, 1\'inde sahadan beraberlikle ayrılan Uşakspor, Play-Off hattının uzağında kaldı. Sezona çok iyi başlangıç yapıp ilk 11 haftada yenilgi yüzü görmeyen Uşakspor\'da teknik direktör arayışları sürüyor. Yönetimin hafta içinde yeni çalıştırıcısını açıklaması bekleniyor. 

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