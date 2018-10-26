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Spor

Uşakspor deplasmanda İnegölspor'a konuk oluyor

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta taraftarı önünde Ankara Demirspor engelini 1-0'lık skorla geçen Utaş Uşakspor, yarın düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan İnegölspor'a misafir olacak

26 Ekim 2018 14:53

UŞAK, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta taraftarı önünde Ankara Demirspor engelini 1-0\'lık skorla geçen Utaş Uşakspor, yarın düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan İnegölspor\'a misafir olacak. 
İlçe Stadı\'nda Hakan Ergin\'in yöneteceği maç saat 13.30\'da başlayacak. Teknik direktör Hakan Şapçı, İnegölspor deplasmanının bir hayli zor geçeceğini belirterek, \"Rakibimiz de çıkış arıyor. Biz de zirve mücadelesi veriyoruz. Çekişmeli bir müsabaka izleyeceğiz, kayıp yaşamak istemiyoruz\" cümlelerini kullandı. 

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