Uşakspor Başkanı çeteden tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen çete operasyonu kapsamında, “teşekkül oluşturarak tehditle para istemek” suçlarından gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevkedilen 11 kişiden 7'si tutuklandı.



Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Uşakspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, İzmir, Denizli ve Muğla'da gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevkedilen 11 kişinin nöbetçi mahkemedeki duruşması sona erdi.



Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. T.T., A.R.U. ve C.B., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. K.E. ise nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.



Uşakspor Kulübü Başkanı ve Uşak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı A.Y. ile İ.Ç., M.T., H.D., M.E., V.E. ve S.Ç., “ekonomik çıkar sağlamak amacıyla çete kurmak, cebir, yağma, hürriyeti yoksun bırakma, tehditle kazanç elde etme” suçlarından tutuklandı.



Tutuklananlar, polisin geniş güvenlik önlemleri altında Uşak (E) Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, birkaç gün önce, kentte yayınlanan 2 yerel gazetenin sahibi de olan Uşak Gazeteciler Cemiyeti ve Uşakspor Kulübü Başkanı A.Y., Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. T.T. ile kimi kulüp yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kimi kişilerin ev ve işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, 11 kişi gözaltına alınmıştı.





