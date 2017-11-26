Uşaklı kadınlar şiddeti kınadı

Özkan YAVAŞ/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'taki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\' dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Uşak Belediyesi önünde toplanan kadınlar ellerindeki pankart ve dövizlerle İsmet Paşa Caddesi üzerinden yürüyerek Tritoğlu Parkı\'na ulaştı. Burada kadına şiddete dikkat çekmek için ele ele tutuşarak \'kadın zinciri\' oluşturan kadınlar adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Hazer Yakup kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Kadınların toplumda meta olarak görüldüğüne dikkati çeken Yakup, kadınların bir yandan ağırlaşan yaşam koşullarıyla mücadele ettiğini bir yandan da artan şiddetle yalnızlaştığını kaydettti. Yakup, şöyle dedi:

\"Kahkaha atmak iffetsizlik\' diyenler gözlerini kadının egemenliği ve bedeninin sömürgesine dikenler Ortaçağ karanlığına kadınların yaşamında ifşa etmek istiyor. Toplumsal yaşamda topyekun bir dönüşümün ilk adımı olan ve isterseniz de İstemezseniz de denilerek kadınların tüm itirazlarına kulak tıkanarak müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi ile kadınların yıllardır mücadele ederek kazandıkları haklarına saldırıların kapısı açılmıştır. Kadınlar bir yandan ağırlaşan yaşam ve çalışma koşullarıyla cebelleşiyor, Diğer yandan da artan şiddet ile yalnızlaştırıyor.\"

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumun her kesiminin ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Yakut, birlik beraberlik vurgusu yaptı. Müziklerin çalınması ardından etkinlik son buldu.



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