Uşak'ın konuğu Beşiktaş

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde düşme hattında yer alan Muratbey Uşak, yarın zirve yarışı veren Beşiktaş Sompo Japan\'ı ağırlayacak. Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki maçın hava atışı saat 13.00\'te yapılacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 20 TL olarak açıklandı.

Konuk Beşiktaş taraftarları cezaları nedeniyle salona alınmayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte NBA patentli son transer CJ Watson, ilk kez bu maçta taraftarla buluşacak. Ligde bu sezon sergilediği istikrarsız grafikten Antrenör Aziz Bekir yönetiminde kurtulmaya çalışan Muratbey Uşak, 18 haftada 4 galibiyetle düşme hattından çıkamadı. A Milli Takım\'ın da antrenörlüğünü yapan Ufuk Sarıca\'nın çalıştırdığı Beşiktaş, 13 galibiyetle üçüncü basamakta.