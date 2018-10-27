Uşak'ın ilk kadın valisi Funda Kocabıyık: Var gücümüzle çalışacağız

Feyzi DAVULCU / UŞAK,(DHA)- UŞAK Valiliği\'ne Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık atandı. Kocabıyık, Uşak tarihinde ilk kez bir kadın vali olarak görev yapacak.

Uşak Valiliği görevini bir yıldan beri yürüten Salim Demir, son çıkan kararnameyle başmüfettişlik görevine atandı. Uşak Valiliğine ise MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık getirildi. AK Parti İzmir eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık\'ın eşi olan 2 çocuk annesi Funda Kocabıyık, Uşak tarihinde ilk kez bir kadın vali olarak görev yapacak.

Vali Funda Kocabıyık, \"Sayın Cumhurbaşkanımız bizi bu göreve layık gördüğü için çok mutlu oldum. Allah, devlet büyüklerimizi, devletimizi milletimizi inşallah mahcup etmeyecek hizmemetler nasip etsin. Var gücümüzle Uşak için çalışacağız bundan sonra\" dedi

FUNDA KOCABIYIK KİMDİR?

Funda Kocabıyık, 1972 yılında Kahramanmaraş Afşin\'de doğdu. Yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü\'nde tamamladı. 1994 yılında felsefe grubu öğretmeni olarak Ordu Ünye İmam Hatip Lisesi\'nde göreve başladı. 1995 yılından 2005 yılına kadar Ankara Dikmen Lisesi\'nde felsefe grubu öğretmenliği görevini yürüttü. 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığı\'nın açtığı müfettiş yardımcılığı sınavını kazanarak müfettiş yardımcısı oldu. 3 Kasım 2008 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği Yeterlik Sınavı\'nı kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığı\'nda Bakanlık Müfettişliği görevine atandı. 14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı. 28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 Sayılı KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu\'nun değişmesi ile kurulan Temel Eğitim Genel Müdürlüğü\'ne atandı. 13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atanan Funda Kocabıyık evli ve iki çocuk annesi.

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