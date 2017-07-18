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Uşak Valisi, 29 şirkete kayyım olarak atandı!

Uşak Valisi Salim Demir, ilgili Başbakan Yardımcılığı tarafından, TMSF tarafından el konulan 29 şirkete kayyım olarak atandı

18 Temmuz 2017 22:25

Uşak'ta, 2015 yılında başlayan 'FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, TMSF tarafından el konulan 10 anonim şirket, 18 limitet şirket ve bir ticari işletme olmak üzere toplam 29 şirkete, Uşak Valisi Salim Demir kayyım olarak atandı. Vali Demir'in, atama kararının yarınki Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanması ardından kayyum olarak şirketlerin başına geçeceği belirtildi. Vali Demir, şöyle dedi:

"İlgili Başbakan Yardımcılığı Uşak'ta el konulan 29 şirkete kayyum olarak beni atadı. Karar yarınki ticaret sicil gazetesinde yayınlanacak. Şirketlerin durumlarını sonuca bağlamak için mahkeme kararlarını bekleyeceğiz. İşi yürüteceğiz. Şirketler bağlı bulundukları sektörde çalışmaya devam edecek."

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