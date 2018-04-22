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Uşak Valiliği'nden 28 çocuğa taciz ve kötü muamele ile ilgili açıklama

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK Valilği, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda 2014 yılı ve öncesinde yaşları 7 ile 16 arasında değişen 28 çocuğa yönelik cinsel istismar, şiddet, eziyet, kötü m

22 Nisan 2018 18:57

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK Valilği, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'ne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu\'nda 2014 yılı ve öncesinde yaşları 7 ile 16 arasında değişen 28 çocuğa yönelik cinsel istismar, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakaret suçlarına adı karışan yurt yönetim memuru V.Ş.\'nin memurluktan atıldığını, yurt müdürü S.D.\'nin görevden alınıp başka ile atandığını, 6 bakıcı annenin ve kalorifer görevlisinin işine son verilirken, 5 personelin de görev yerinin değiştirildiğini açıkladı.
Uşak Valiliği, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu\'nda 2014 yılı ve öncesinde aralarında yurt müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen, bakıcı anneler ve hademenin de bulunduğu 16 kişinin, 28 kız ve erkek çocuğa cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulunmalarıyla ilgili yargılanmaları sürerken, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetçileri tarafından iddiaların ardından yapılan soruşturma sonucunda, cinsel istismarla suçlanan yurt yönetim memuru V.Ş.\'nin memurluktan atıldığı, olayların üzerini kapattığı ileri sürülen yurt müdürü S.D.\'nin idarecilikten alınıp, başka ile atandığı, 6 bakıcı annenin ve kalorifercinin işine son verildiği, 5 personelin de görev yerlerinin değiştirildiğini belirtildi. Açıklamada, dava sürecinin Valilik ve kurum avukatları tarafından titizlikle takip edildiği, yayın yasağı için de başvuruda bulunulduğu ifade edildi.
Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu\'ndaki 28 çocuğa cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları ileri sürülen, aralarında yurt müdürü, yöneticiler, öğretmen, bakıcı anneler ve hizmetlinin de bulunduğu 16 sanığın geçen 19 Nisan\'da, 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmalarına başlanmıştı.

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