Uşak Üniversitesi makam aracı için ihaleye çıktı; şartnamede bir modelin milimetrik ayrıntıları verildi!

Uşak Üniversitesi, makam aracı kiralamak için ihaleye çıktı. İhalede marka yazılamadığı için 'Audi A6' modeli şartnamede milimetresine kadar tarif edildi.

Uşak Üniversitesi 16 Mayıs 2022-31 Aralık 2024 dönemin için makam aracı kiralama için ihaleye çıktı. Makam aracı kiralama ihalesi 21 Nisan’da Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı rektörlük binasında yapılacak. Rektörlüğün ihale için hazırladığı teknik şartnamede ise kiralanacak makam aracının sadece marka ve modeli yazılmadı. Marka ve model dışında neredeyse bir modelin milimetrik ayrıntıları verildi.

Aracın milimetrik genişlik ve yükseklik bilgisiyle birlikte 4 çeker ve 7 vites olma detayı da şartnamede yer aldı. En düşük modeli 1 milyon 888 bin 291 TL olan Audi A6'nın isminin yazılmadığı şartnamede şu ayrıntılar belirtildi: "Araç binek (sedan) tip, 2020 model ve üstü olacaktır, aracın kilometresi en fazla 75.000 km. olacaktır. Araç, 1900 cc ve dizel motor gücü en az 190 beygir ve üzerleri, koltuk sayısı 5 kişilik, net ağırlık en az 1500 kg, bagaj kapasitesi en az 550 litre, yükseklik en az 1450 mm ve uzunluk en az 4765 mm olacaktır. Araç tam otomatik veya yarı otomatik vites, 4X4, 7 ileri ve üstü olacaktır. Araç rengi siyah olacaktır."

Makam aracında istenilen özellikler

İhalede talep edilen markadan başka araç alınmaması için aracın yolcu kısmında elektronik klima, yorgunluk tespiti gibi özellikler de ihale dosyasına eklendi. Şartnamede makam aracında olması istenen diğer özellikler ise şöyle yer aldı: "Sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yan hava yastığı (araçta en az 6 hava yastığı olacaktır.), ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri, bluetooth, anahtarsız çalıştırma, hız sabitleme karartılmış arka ve yan camlar geri görüş kamerası, yağmur sensörü, ABS, yokuş kalkış sistemi, lastik basınç kontrol sistemi, yorgunluk tespiti, gündüz sürüş farları (aydınlatma), far sensörü, ön ve arka park sensörü, koltuk ısıtma, yol bilgisayarı,ön arka dijital klima, sanruf bulunacaktır."