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Uşak'ta iş cinayeti: Kolunu pamuk açma makinesine kaptıran işçi yaşamını yitirdi

14 Ocak 2022 21:50

 Uşak'ta kolunu pamuk açma makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Süleyman Baş (45) pamuk açma makinesinin kapağını açıp içindeki malzemeyi kontrol etmek istediği sırada kolunu makineye kaptırdı.

Kolu makineye sıkışması sonucu kopan Baş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baş'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

uşakiş cinayeti
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