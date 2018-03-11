Uşak potada çıkış arıyor

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 3 galibiyetin ardından son 3 maçını kaybedince yine ligin dibine demir atan Muratbey Uşak, yarın sezonun flaş ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol\'a konuk olacak.

Sakarya Spor Salonu\'nda oynanacak mücadele saat 19.00\'da başlayacak. Ligde bu sezon 19 haftada yalnız 4 galibiyet alabilen Muratbey Uşak, kurtuluş barajının 2 galibiyet gerisinde son sırada bulunuyor. Sakarya temsilcisi ise 11 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.