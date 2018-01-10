Uşak merkezli 8 ilde FETÖ ablalarına operasyon: 8 gözaltı

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA) - UŞAK merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY\'nin \'abla yapılanması\'nda görev aldığı belirlenen 8 kadın, gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün \'abla yapılanması\'na yönelik dün Uşak merkezli Denizli, Afyon, Manisa, İzmir, Kütahya, Ankara ve Bilecik illerinde, 19 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Hakkında savcılık tarafından yakalama kararı verilen 19 kadından 8\'i evlerinde gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u da kullandığı belirtilen 8 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda bulunan delillere el konuldu. Soruşturma kapsamında, 11 kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi.