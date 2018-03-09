Uşak merkezli 7 ilde 'ByLock' operasyonu: 10 gözaltı

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA) - UŞAK merkezli 7 ayrı ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı ileri sürülen 7\'si kadın 10 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen salı günü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Uşak, İzmir, Kütahya, Manisa, Düzce, Şanlıurfa ve Çanakkale\'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda; A.T. (38), S.U. (24), E.A. (30), H.E. (22), E.Ö. (24), P.T.(33), M.Ç. (24), E.A. (29), S.K.B. (25) ve A.Ö. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan delillere el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.