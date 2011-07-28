-UŞAK KENT ÇÖPLÜĞÜNDE YANGIN UŞAK (A.A) - 27.07.2011 - Uşak kent çöplüğünde akşam saatlerinde çıkan yangına itfaiye ve orman işletme müdürlüğü yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Uşak kent çöplüğündeki otluk alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, çöp depolama alanına sıçradı. Uşak Belediyesi itfaiyesi ile Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekiplerin müdahale ettiği yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kent merkezinde hissediliyor. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.