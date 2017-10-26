Uşak genelinde huzur operasyonu

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA) - UŞAK genelinde gerçekleştirilen \'Huzur 64\' adlı denetimde, çeşitli miktar ve nitelikte uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 37 kişiden 16\'sı, tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubelerinde görevli çok sayıda resmi ve sivil polisin katılımıyla, il genelinde eş zamanlı denetim yapıldı. \'Huzur 64\' adlı denetimde ekipler, 8 bin 327 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı. Bin 265 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 89 araç sürücüsüne, toplam 37 bin 356 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 18 araç trafikten men edildi. Kontrollerde 100 gram esrar, 13 gram bonzai, 27 gram hintkeneviri tohumu, 15 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 34 mermi, 9 ruhsatsız tüfek, 56 fişek, 4 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca bazı işyerlerinde ve otomobillerin bagajlarında, pompalı tüfekler bulundu.

Denetimde gözaltına alınan 37 kişiden 16\'sı tutuklandı.

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