Uşak Belediyesi'nden açıklama

UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ta, basın mensuplarına gönderilen AK Partili Belediye Başkanı Nurullah Canan\'ın bugün saat 18.00\'de istifa edeceğine ilişkin e-mail ile ilgili Uşak Belediyesi\'nden yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu ve konu ile ilgili kukuki mücadele başlatılacağı duyuruldu.

Uşak Belediyesi\'nden, bugün saat 15.03\'te Uşak\'taki basın mensuplarına gönderilen ve Uşak\'ın AK Partili Belediye Başkanı Nurullah Canan\'ın istifa edeceğini iddia eden e-mail ile ilgili açıklama geldi. Söz konusu e-mailde söylenenlerin asılsız olduğu belirtilen açıklamada, \"Bugün saat 18.00\'de Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan\'ın istifa edeceğine dair kötü niyetli kişiler tarafından atılan mail gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmak adına yapılan bu kirli saldırıya yönelik belediyemiz tarafından hukuki süreç başlatılmıştır. Bu bilgilere itibar edilmemesini önemle rica eder iyi çalışmalar dileriz.\" ifadelerine yer verildi.

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