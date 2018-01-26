Uşak 3'te 3 peşinde

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 2 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Muratbey Uşak, yarın ikinci yarının ilk maçında Yeşilgiresun Belediyespor\'u ağırlayacak. Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'nda saat 15.15\'te başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları 5 TL olarak belirlendi. Kırmızı-siyahlı ekip ilk yarıyı 15 maçta 3 galibiyetle tamamladı. Giresun temsilcisinin ise 5 galibiyeti bulunuyor. Lige verilen 1 haftalık arada Antalya\'da kamp yapan Uşak, transfer yasağını da kaldırarak 1 ay önce 2. Lig\'deki UPS Spor\'dan kadrosuna kattığı eski forveti Özcan Sürücü\'nün lisansını da çıkardı.