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Spor

Uşak 3'te 3 peşinde

İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Muratbey Uşak, yarın ikinci yarının ilk maçında Yeşilgiresun Belediyespor'u ağırlayacak

26 Ocak 2018 15:24

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 2 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Muratbey Uşak, yarın ikinci yarının ilk maçında Yeşilgiresun Belediyespor\'u ağırlayacak. Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'nda saat 15.15\'te başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları 5 TL olarak belirlendi. Kırmızı-siyahlı ekip ilk yarıyı 15 maçta 3 galibiyetle tamamladı. Giresun temsilcisinin ise 5 galibiyeti bulunuyor. Lige verilen 1 haftalık arada Antalya\'da kamp yapan Uşak, transfer yasağını da kaldırarak 1 ay önce 2. Lig\'deki UPS Spor\'dan kadrosuna kattığı eski forveti Özcan Sürücü\'nün lisansını da çıkardı.

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