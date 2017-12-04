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Spor

Usain Bolt'un heykeli dikildi

Erkekler 100 ve 200 metre dünya rekorlarının sahibi eski atletin ülkesinde heykeli dikildi

04 Aralık 2017 20:15

Erkekler 100 ve 200 metre dünya rekorlarının sahibi eski atlet Usain Bolt'un, ülkesi Jamaika'da heykeli dikildi.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinden yapılan açıklamaya göre 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından kariyerini noktalayan Bolt'un bronz heykeli, başkent Kingston'daki Jamaika Ulusal Stadyumu'nun önüne konuldu.

Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 altın madalyası bulunan 31 yaşındaki Bolt, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.

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