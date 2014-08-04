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Spor

Usain Bolt'un gözü 200 metre rekorunda

100 ve 200 metre dünya rekortmeni Jamaikalı sprinter Usain Bolt, 200 metre dünya rekoruna odaklanacağını söyledi

04 Ağustos 2014 20:00

Jamaikalı atlet, bundan böyle 100 metredense 200 metre yarışlarına odaklanacağını belirterek, "İnsanların beni 100 metrede görmek istediğini biliyorum ama 200 metrede kendim için özel bir şeyler yapmak istiyorum. Bundan böyle asıl hedefim 200 metre olacak" ifadelerini kullandı.

Bolt, 2009'da Berlin'de düzenlenen dünya şampiyonasında 19.19 saniye ile kırdığı 200 metrede dünya rekorunu kırmıştı. Bu süreyi aşağı çekmenin mümkün olduğunu dile getiren Bolt, "Daha önce söylediğim gibi 200 metreyi 19 saniyenin altında koşmak istiyorum. Bu benim en büyük hedefim ve hayalim" dedi.

28 yaşına girecek sporcu, yılların etkisini yavaş yavaş hissettiğine de "Özellikle antrenman sonrası kendinde bir farklılık hissediyorsun. Artık daha fazla buz banyosu yapmam gerekiyor ve bunun pek de eğlenceli olduğu söylenemez" sözleriyle özetledi.

 

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