Usain Bolt tarihin en iyi 4. derecesini aldı!

T24 - Jamaikalı Usain Bolt, erkeklerde 200 metre finalinde 19.40'lık derecesiyle şampiyon oldu ve 100 metrede yaşadığı hüsranın tekrarlanmasına izin vermedi.







Dünya Atletizm Şampiyonası, erkekler 200 metrede altın madalyayı Jamaikalı atlet Usain Bolt kazandı.



Jamaikalı atlet, 100 metre finalinde hatalı çıkış yaparak diskalifiye olmuş, kendisinden altın madalya ve dünya rekoru bekleyenleri şaşırtmıştı. Bolt, 200 metre finalinde ise bir sürprize daha izin vermedi ve iyi çıkış yaptığı yarışı Amerikalı rakibi Walter Dix'in ve Fransız atlet Christophe Lemaitre'in önünde şampiyon bitirdi.

100 metre finalinde Jamaikalı genç yetenek Yohan Blake'in ardından ikinci olan Walter Dix 19.70 ile 200'de de gümüş madalyayı kaparken, Fransız atletizminin yeni yıldızı Christophe Lemaitre 19.80 ile üçüncü oldu. Annecy doğumlu Fransız atlet, 200 metre finali öncesi mütevazı açıklamalar yapmış, finalde Bolt'a rakip olamayacağını ama madalya peşinde koşacağını ifade etmişti. 100 metre finalinde bu hedefine ulaşamayan Lemaitre, 200'de bronz ile tanışmış oldu.





Usain Bolt, böylece 200 metrede Dünya Şampiyonu unvanını korudu.





200 metre dünya rekorunun tarih boyu gelişimi:



1951 Andrew Stanfield (ABD) 20.6



1952 Andrew Stanfield (ABD) 20.6



1956 Thane Baker (ABD) 20.6



1956 Bobby Morrow (ABD) 20.6



1958 Manfred Germar (Batı Almanya) 20.6



1960 Ray Norton (ABD) 20.6



1960 Ray Norton (ABD) 20.6



1960 Peter Radford (Büyük Britanya) 20.5



1960 Stone Johnson (ABD) 20.5



1960 Ray Norton (ABD) 20.5



1960 Livio Berruti (İtalya) 20.5



1960 Livio Berruti (İtalya) 20.5



1962 Paul Drayton (ABD) 20.5



1963 Henry Carr (ABD) 20.3



1964 Henry Carr (ABD) 20.2



1968 Tommie Smith (ABD) 20.0



1968 Tommie Smith (ABD) 19.83



1979 Pietro Mennea (İtalya) 19.79



1996 Michael Johnson (ABD) 19.66



1996 Michael Johnson (ABD) 19.32



2008 Usain Bolt (Jamaika) 19.30



2009 Usain Bolt (Jamaika) 19.19





