Usain Bolt Süper Lig yolunda mı?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un ünlü atlet Usain Bolt'a teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Atletizm kariyerine nokta koyan ve futbolcu olma hayalinin peşinden koşan Usain Bolt Avustralya’da Central Coast Mariners takımında denemeye alınmıştı. Bolt, hazırlık maçlarında attığı gollere rağmen maddi konularda anlaşamayınca profesyonel sözleşme imzalamadı.

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven’in haberine göre; Süper Lig’den Sivasspor birçok rekor kıran eski atletle transfer görüşmesine başladı ve ilk teması kurdu.

32 yaşındaki Bolt’un vereceği karar merakla beklenirken geçtğimiz günlerde bir açıklama yapan Jamaikalı isim, “Birçok teklif aldım. Kasım ayı sonunda kararımı vereceğim. Ya devam edeceğim, ya da hayalim son bulacak. Konu para değil, bu benim rüyam” ifadelerini kullanmıştı.