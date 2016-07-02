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Spor

Usain Bolt sakatlandı, RİO Olimpiyatları'na katılamayabilir

Bolt, Jamaika Şampiyonası'nda 100 metre yarı finalinde sakatlandı

02 Temmuz 2016 11:21

Dünyanın en hızlı atleti Usain Bolt, Jamaika Şampiyonası'ndaki 100 metre yarı finalinde yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldı. Bolt'un Rio Olimpiyatları'nda yarışıp yarışmayacağı belirsizliğini koruyor.

Usain Bolt'un kişisel twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“100 metre yarı final yarışından sonra milli takım doktorları tarafından yapılan muayenede birinci dereceden yırtık teşhisi konuldu. Sakatlığım nedeniyle kalan yarışlardan muaf tutulacağım. Tedavim hemen başlayacak ve Londra’daki Yıldönümü Yarışı’na katılıp, olimpiyat hakkı kazanmak istiyorum” 

Jamaikalı atletin yaptığı açıklamanın ardından Rio Olimpiyatları’nda yarışıp yarışamayacağının belirsizleştiği ifade edildi.

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Usain BoltsakatlıkRio Olimpiyatları

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