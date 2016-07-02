Usain Bolt sakatlandı, RİO Olimpiyatları'na katılamayabilir

Dünyanın en hızlı atleti Usain Bolt, Jamaika Şampiyonası'ndaki 100 metre yarı finalinde yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldı. Bolt'un Rio Olimpiyatları'nda yarışıp yarışmayacağı belirsizliğini koruyor.

Usain Bolt'un kişisel twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“100 metre yarı final yarışından sonra milli takım doktorları tarafından yapılan muayenede birinci dereceden yırtık teşhisi konuldu. Sakatlığım nedeniyle kalan yarışlardan muaf tutulacağım. Tedavim hemen başlayacak ve Londra’daki Yıldönümü Yarışı’na katılıp, olimpiyat hakkı kazanmak istiyorum”

Jamaikalı atletin yaptığı açıklamanın ardından Rio Olimpiyatları’nda yarışıp yarışamayacağının belirsizleştiği ifade edildi.