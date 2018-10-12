EPA Usain Bolt

Olimpiyat ve Dünya şampiyonu Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, profesyonel futbol kariyerinde ilk kez fileleri havalandırdı.

2017'de atletizmi bırakan ve Ağustos'ta Avustralya A Ligi takımlarından Central Coast Mariners'a transfer olan Bolt, Macarthur South West ile oynadıkları ve 4-0 kazandıkları dostluk maçında takımının üçüncü ve dördüncü gollerini kaydetti.

Bolt, gol sevincini ünlü şimşek hareketiyle kutladı.

Henüz sözleşmesi yok

Avustralya'da A ligi maçları 19 Ekim'de başlayacak. Central Coast Mariners, takıma deneme amaçlı gelen Bolt ile sözleşme imzalayıp imzalamayacağını henüz açıklamadı.

Kariyerine 8 Olimpiyat sampiyonluğu bulunan, atletizmde 100 ve 200 metre rekorlarını da elinde bulunduran Bolt, en büyük hayalinin profesyonel futbolcu olmak olduğunu söylemişti.

Bolt, daha önce Almanya'nın Borussia Dortmund, Güney Afrika'nın Sundowns ve Norveç'in Stromsgodset takımlarında antrenmanlara çıkmıştı.