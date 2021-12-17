Usain Bolt: Olimpiyat şampiyonu olmamda Mario Kart'ın yardımı oldu

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Birçok kişinin "tüm zamanların en hızlı insanı" olarak tanıdığı atlet Usain Bolt, Mario Kart oyunun başarısında rol oynadığına inandığını söyledi.

BBC'nin video oyunları muhabirine konuşan Bolt, oyunları çok sevdiğini ve geçmişte video oyunu oynamak için antrenman kaçırdığı olduğunu söyledi.

Bolt, oyunlarla ilgili şunları söyledi:

"Video oyunları hakkında beni heyecanlandıran şeyler öğrenmek ve en iyisi olmaktı. Sanırım kazanmaya, en iyi olmaya olan açlığımı besledi diyebilirim. Sanırım bana koşu pistinde de yardımcı oldu. Çünkü koşarken de video oyunlarındayken aynı mentaliteye sahip olursunuz; en iyisi olmak"

Bolt, muhabirin esprili bir şekilde, "Yani atletizmdeki başarınızı Mario Kart'a bağlayabilir miyiz?" sorusuna "Yardımı oldu" diye yanıt verdi.

Kariyeri boyunca 4 Olimpiyat'a katılan ve 8 altın madalya kazana Bolt, kariyerine bugün başlıyor olsa bir e-sporcu olmayı düşünebileceğini ifade etti.