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Spor

Usain Bolt, Manchester United'da!

Dünyanın en hızlı adamı ve Olimpiyat şampiyonu Usain Bolt, Manchester United formasını giymeye hazırlanıyor.

08 Temmuz 2013 17:36

9 Ağustos günü Old Trafford'da İspanya'nın Sevilla takımıyla yapılacak hazırlık maçında Usain Bolt, Manchester United formasıyla oynayacak.

Daha önce de forma giymek istediğini belirten Bolt, 'Eğer iyi olmadığımı düşünseydim bunları söylemezdim. Fark yaratabilecek bir oyuncu olduğumu biliyorum. İnsanlar şaka yaptığımı düşünüyor ama Ferguson beni çağırıp, ‘Hadi bunu yapalım, seni deneyeceğim’ dediği anda benim bu çağrıya hayır demem imkansız' demişti.

Manchester United’ın eski teknik direktörü Sir Alex Ferguson ünlü atletin bu isteğine karşılık 'Onun bir yardım maçında oynamak istemesi ilgi çekici ve ben de bu şansı ona seve seve veririm. Bolt’u yeşil çimde izlemek güzel olacak' ifadelerini kullanmıştı.

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