T24 LogoT24 Logo
Spor

Usain Bolt kariyerini sonlandıracağı tarihi açıkladı

"Vaktin ne zaman geldiğini biliyorum"

15 Kasım 2016 20:11

Dünya rekortmeni Jamaikalı sprinter Usain Bolt, 2017'de Londra’da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ardından kariyerini sonlandırma kararının kesin olduğunu açıkladı.

Bolt, ülkesinin başkenti Kingston'da Alman Sky Sport News televizyonuna yaptığı açıklamada, yaşlandıkça daha çok şeyi feda etmek ve daha disiplinli olmak gerektiğini vurgulayarak, bu kadar disiplinli olduğunu düşünmediğini belirtti.

 

"Vaktin ne zaman geldiğini biliyorum"

 

Bulunduğu yere gelmek için çok zahmet çektiğini anlatan Bolt, "Rio 2016 katıldığınız son olimpiyat mıydı?" sorusuna "Kesinlikle" yanıtını verdi. İki sene sonra dünyanın en hızlı atleti olamayacağını belirten 30 yaşındaki sporcu, "Vaktin ne zaman geldiğini biliyorum." ifadesini kullandı.

Yarışlarda yenilip rezil olmak istemediğini söyleyen erkekler 100 ve 200 metre dünya rekorunun sahibi Bolt, "Londra'da düzenlenecek 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası son mu olacak?" sorusunu da "Evet, öyle olacak." diye cevapladı.

ETİKETLER

Usain Boltkariyerkariyerini ne zaman sonlandıracak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24