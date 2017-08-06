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Spor

Usain Bolt ilk ve son kez geçildi!

Bolt, kötü startının kurbanı oldu

06 Ağustos 2017 12:56

Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt kariyerinde ilk kez bir 100 metre finalinde geçildi. ABD'li Justin Gatlin 9.92 ile altın alırken bir diğer ABD'li Christian Coleman Gümüş kazandı.

Doping yaptığı gerekçesiyle çeşitli dönemlerde men cezaları alan ABD'li 35 yaşındaki atlet Justin Gatlin, büyük bir sürprize imza atarak 9.92'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. İkinci sırayı ise aynı ülkeden Christian Coleman 9.94'lük derecesiyle aldı.

Bolt, kötü startının kurbanı oldu, finişe doğru hızlansa da rakiplerinin gerisinde kalarak daha önce hiç geçilmediği 100 metre kariyerini bronz madalyayla tamamladı.

Spor hayatındaki son bireysel yarışına çıkan dünyaca ünlü 30 yaşındaki Jamaikalı atlet Usain Bolt 9.95'lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Gatlin yuhalandı

Tam üst üste 28 büyük finalde yenilmeyen efsane, son yarışına çıktığı Londra'da, çeşitli dönemlerde doping yaptığı için taraftarlarca yuhalanan Justin Gatlin'e geçilse de Gatlin Bolt'un önünde  eğilerek saygısını gösterdi. Bolt ise 35 yaşındaki Gatlin'i yerden kaldırararak taraftarlara taktim etti.

Erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metrede (19.19) dünya rekorlarını elinde bulunduran Bolt, elde ettiği üçüncülükle dünya şampiyonalarındaki altın madalya sayısını 12'ye çıkaramadı. Olimpiyatlarda 8 altın madalyası bulunan dünyanın en hızlı insanı konumundaki Usain Bolt, şampiyonada takımlar 4x100 metre kategorisinde de yarışarak faal spor hayatını sonlandıracak.

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