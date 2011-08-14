Usain Bolt gerçekten uçuyormuş!

T24 - Jamaikalı sprinter Usain Bolt rakiplerine karşı en büyük üstünlüğü boyu ve bacak uzunluğu sayesinde daha az yere temas etmesi. 9.58 saniyelik sürenin 6.30 saniyesini havada geçiyor.

Usain Bolt, dünyanın en hızlı adamı. 100 metreyi 9.60 saniyenin altında koşan tek insan.

Peki sırrı ne bu büyük atletin?

O, hangi özellikleriyle diğer atletlerden ayrılıyor?

“Rekoru 9.50 saniyeye indireceğim” derken haklı mı?

Spor bilimi bu iddiaya nasıl bakıyor?

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, eski gazeteci Nuyan Yiğit’in mektubuyla bu soruların yanıtını verdi.

İşte Bolt üzerine yazılmış o çok ilginç yazı.

***



Bugün dünya 100 metre rekoru 9.58 ile Jamaikalı Usain Bolt’a ait. Bolt, 2008 Beijing Olimpiyat Oyunları’nda rekoru 9.69’a indirmiş, daha sonraki ilk Dünya Atletizm Şampiyonası’nda da 9.58’e çekmişti.

Bolt’a, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları yaklaşırken BBC bir soru yöneltti: “100 metre dünya rekoru daha nereye kadar inebilir?”

Usain Bolt’un cevabı çok ilginç:

“Ben rekoru 9.50’ye indirebilecek kapasiteye sahip olduğuma inanıyorum ve bunun için de çalışıyorum. Tek eksiğim, startta önüme geçip çekecek ve sonra arkamdan zorlayacak rakiplerin olmaması. Amerikalı Tyson Gay ile vatandaşım Asafa Powell’ın yüksek form tutarlarsa böyle bir rekor gelebilir. Daha fazla aşağı çekilemez” dedi.



“9.50 delinemeyecek bir duvar mı” sorusu yeni bir tartışmayı başlatacak gibi...

Southern Methodist Üniversitesi araştırdı



Bolt’un bu sözleri, atletizm otoritelerini ve sporun bilim adamlarını harekete geçirdi.

Amerika’nın Southern Methodist Üniversitesi’nden Peter Weyand 10 yıl kadar önce başlattığı araştırması sonunda diyor ki.. “Her insanın ayağını yere basış, kaldırış ve tekrar yere basış biçimi birbirinden farksız.

Bir atlet ile koşan alelade bir insanın arasındaki asıl fark, ayakların yere değdiği andaki itme gücü. Normal insanın koşarken ayağının itme gücü 250- 300 kilo arasında değişiyor. Bir Olimpiyat sprinterinin itme gücü ise 500 kiloyu geçiyor.”

Amerika’da atletizmi bilimsel yönden inceleyenler, sıradan bir koşucunun ayağının yere dokunması ile yerden kesilme süresini ölçmüş. 0.12 saniye. Olimpik bir sprinterin ayağı ise sadece 0.08 saniye yere basıyormuş her adımda. Ve her adımda da bu kısa sürede yerden 500 kilodan fazla itme gücü alıyormuş.

Bolt’un diğer sprinterlere üstünlüğü 100 metre içinde boyu ve bacak uzunluğu sayesinde daha az yere temas etmesi.

Rekor 9.50 olursa, aşağı çekilemez



Bolt, bütün sprinterlerden daha az yerde kalıyor ve herkesten daha fazla uçuyor.

Açıklayalım..

Jamaikalı atlet 100 metre mesafeyi 41 adımda geçiyor. Hemen hemen bütün rakipleri aynı metreyi koşarken, 44 adım atıyorlar.

Her adım sırasında 0.08 saniye yerde basan Bolt, 41 adımda sadece 3.28 saniye yerle temas etmiş oluyor ve 9.58’lik rekor koşusunda 6.30 saniye havada uçmuş oluyor.

Bolt, BBC’ye “Eğer rekor 9.50’ye inerse kalıcı olur ve daha fazla aşağı çekilemez” dedi.

“9.50 delinemeyecek bir duvar mı” sorusu yeni bir tartışmayı başlatacak gibi...