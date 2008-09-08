Usain Bolt: Evimi özledim

Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt, Milliyet’e verdiği özel röportajda sürekli uçmaktan ve ardı ardına gelen yarışlardan yorgun düştüğünü belirterek, “Eve dönüş zamanı geldi, rekorlarıma 2009’da devam edeceğim” dedi





Dünyanın peşinden koştuğu Bolt, Milliyet'ten Gökhan Türe’nin sorularını yanıtlarken, gelecekle ilgili planlarını da anlattı.



Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Belgacom Memorial Van Damme Golden League Grand Prix’sinde, 100 metrede rakiplerine önce “avans verip” sonra finişi göğüsleyen Jamaikalı “uçan adam” Usain Bolt, rakipsizliğini bir kez daha gösterirken, 2008’e de son noktayı vurdu; “Artık yeter, evime dönüyorum !”



Pekin Olimpiyat Oyunları, Grand Prix’ler ve bu dev organizasyonların hazırlıkları derken, 2008’de Dünya’yı defalarca turlayan ünlü sprinter, Milliyet’e verdiği demeçte, “Pekin Olimpiyat Oyunları sonrası dinlenecek vaktim olmadı. Bu yüzden yorgunluğumu hâlâ atamadım. Sakatlanmaktan korkuyorum. Artık Jamaika’ya dönüp, dinlenmek istiyorum. Sanırım bu sene gösterdiğim performansla bunu da hakettim” diye konuştu.



‘Daha iyi döneceğim’



Brüksel’deki Grand Prix’de, 47 bin kişinin tıklım tıklım doldurduğu Kral Baudouin Stadı’nda, herkesin nefeslerini tutarak izlediği 100 metrede start tabancasına 0.223 saniye gibi önemli bir gecikme ile reaksiyon gösteren Bolt, “Açıkçası startta yeterince konsantre değildim. Bu yüzden başlangıçta geride kaldım. Ama 100 metre, benim için bu açığı kapayacak kadar yeterli bir mesafe. Bunu bildiğim için hiç panik yapmadım ve kazanacak gücüm olduğunu bilerek koştum, sonunda da kazandım. Bu yarışla 2008 benim için kapandı. Jamaika’ya dönüp, biraz tatil yapıp, sonra da kalan üç ay antrenmanlarla geçirerek 2009’a hazırlayacağım. Hem 100, hem de 200 metrede daha da ileri gitmek, yeni rekorlar kırmak istiyorum. Bunun için de şu anda ilk yapmam gereken şey, dinlenmek. Ardından da sıkı bir antrenman programıyla eskisinden daha iyi bir biçimde pistlere döneceğim” dedi.



Tyson Gay’in yokluğunda ilk dört sırayı Jamaikalı sprinterlerin aldığı yarış için organizatörlerden 130 bin dolar katılım ücreti aldığı öğrenilen yıldız sprinter, yarışta ikinci gelen ve basın toplantısında aralarındaki samimiyet gözlerden kaçmayan vatandaşı Asafa Powell’a da övgüler yağdırdı, “O önümde iyi bir örnek olmasaydı, belki de bu kadar başarılı bir sporcu olamazdım. Açıkçası geldiğim noktayı biraz da ona borçluyum” ifadelerini kullandı.