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Spor

Usain Bolt, emeklilik sebebini açıkladı

"Emeklilik kararımdan pişman değilim"

15 Şubat 2017 20:32

Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt, aldığı emeklilik kararından pişman olmadığını ve atletizmde tüm hedeflerini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu yıl ağustos ayında Londra'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından pistlere tamamen veda edecek 30 yaşındaki sprinter, atletizme devam etmesi için bir nedeni kalmadığını söyledi.

Kariyerini zirvede bırakmak istediğini vurgulayan rekortmen atlet, "Bu sporda, gerçekleştirmek istediğim her şeyi başardım. Emeklilik kararımdan pişman değilim. Eski ABD'li atlet Michael Johnson'a da zirvedeyken neden sporu bıraktığını sormuştum. Benim gibi, o da hedefi kalmadığı için atletizme devam etmek istemediğini söylemişti. Artık, onu anlıyorum." ifadelerini kullandı.

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