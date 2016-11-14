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Spor

Usain Bolt, Dortmund'la antrenmana çıkacak

Jamaikalı sprinter Usain Bolt, daha önce de Manchester United ile antrenmana çıkmıştı

14 Kasım 2016 15:14

Jamaikalı atlet Usain Bolt, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile antrenmana çıkacak.

Jamaikalı dünya ve olimpiyat şampiyonu atlet Usain Bolt, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile antrenmana çıkacak.

Bundesliga ekibinin CEO'su Hans-Joachim Watzke, Bolt'un Borussia Dortmund ile antrenmana çıkacağı yönündeki haberlerle ilgili Alman Kicker dergisine yaptığı açıklamada, "Bu bir şaka değil" dedi.

Konuyla ilgili The Guardion'a röportaj veren Usain Bolt ise, "Ben ve temsilcilerim atletizmden futbola geçmemin mümkün olup olmadığını konuşuyoruz. Fitim, hızlıyım, top kontrolüm iyi ve oyunu anlayabiliyorum. Neler olacak, göreceğiz" şeklinde konuştu.

 

Rekorların adamı Bolt

 

Kariyerinde 23 birinciliği bulunan Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları, 2009-2011 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda toplam 8 dünya rekoru elde etti. Bolt'un aynı zamanda kariyerinde 4 tane de Olimpiyat rekoru bulunuyor. 2016 Rio Olimpiyatları'nda atletizm erkekler 100 metrede altın madalya kazanan Bolt, bu kategoride olimpiyat tarihinde üst üste 3. kez madalya kazanan tek sporcu olarak tarihe geçmişti.

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