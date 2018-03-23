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Spor

Usain Bolt, Dortmund ile antrenmanlara çıkmaya başladı

Futbola başlayan eski atlet, Bundesliga'ya transfer oldu

23 Mart 2018 16:10

Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Borussia Dortmund'la antrenmana çıktı. Antrenmanda yer alan Nuri Şahin, "Bu, kulüp için harika bir şey" dedi.

Bolt'un halka açık antrenmana da katıldı ve bu antrenman saat 12.30'dan itibaren Dortmund'un Facebook ve YouTube hesaplarından canlı yayınlandı. Bolt, resmi Twitter hesabından, kendisinin Borussia Dortmund forması giydiği resmini ve altına "BVB cuma günü için hazır ol" mesajını paylaşmıştı. Alman kulübü de resmi Twitter sayfasından eski atletin mesajını alıntı yaparak "Bolt geliyor!" paylaşımında bulunmuştu.

Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 altın madalyası bulunan 31 yaşındaki Bolt, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor. Bolt, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından kariyerini noktalamıştı.

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