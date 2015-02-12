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Spor

Usail Bolt: 2017'de emekliye ayrılıyorum

Erkekler 100 ve 200 metre dünya rekortmeni Jamaikalı Usain Bolt, kariyerindeki tek hedefin 200 metrede 19 saniyenin altına düşmek olduğunu söyledi

12 Şubat 2015 00:56

Erkekler 100 ve 200 metre dünya rekortmeni Jamaikalı sprinter Usain Bolt, 2017 yılında emekliye ayrılmayı planladığını açıkladı.

Bir spor ayakkabı markasının düzenlediği bir etkinlikte kariyerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bolt, sakatlığı nedeniyle geçen sezon atletizme verdiği zorunlu aranın ardından rakibi Justin Gablin'in popülaritesini arttırdığını ve bu nedenle kendisini emekliye ayrılmış gibi hissettiğini söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de, 22-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonası ve 2016 Rio Olimpiyatları'na hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydeden 28 yaşındaki sporcu, "Umarım yeni rekorlar kırabilirim. Justin Gablin ile aramızdaki rekabet, atletizme heyecan katıyor. İnsanlar bizim mücadelemizi görmek istiyor. Benim için sorun yok, yarışa her zaman açığım" dedi.

 

'Hedefim 200 metrede 19 saniyenin altına düşmek'

 

"Dünyanın en hızlı adamı" unvanlı Bolt, 19,19'luk derecesiyle kırdığı 200 metredeki dünya rekorunu geliştirmek istediğini vurgulayarak, "Hedefim 19'un altına düşmek. Emekliye ayrılmadan önce başarmak istediğim tek şey aslında bu. Bunun için çok çalışıyorum" ifadesini kullandı.

Kendisini Muhammed Ali, Michael Jordan ve Michael Phelps gibi dünyanın en iyi sporcuları arasında görmediğini söyleyen Jamaikalı sprinter, "İyi şeyler yaptığınızda, tüm zamanların en iyisi olduğunuz söylenir. Bunun için yapabileceğim pek bir şey yok" diye konuştu.

Bolt, emekliye ayrılacağı tarihi kafasında belirlediğini kaydederek, "Çevremdekiler bir yıl daha spora devam etme konusunda beni ikna etti ama bu durum bir daha tekrarlanmayacak. Kesinlikle 2017'de emekliye ayrılıyorum" şeklinde konuştu.

 

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