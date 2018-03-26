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Ürünlerinde domuz eti kullanan firmaya para cezası

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir firmaya, köfte ve sebzeli köftesinde tespit edilen domuz eti nedeniyle 90 bin lira para cezası kesildi

26 Mart 2018 15:48

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde bir firmaya, köfte ve sebzeli köftesinde tespit edilen domuz eti nedeniyle 90 bin lira para cezası kesildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün kamuoyuna açıklandı. Bakanlığın internet sitesinde, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi. Birçok markada at ve eşek etine rastlanırken, bazı firma ve restoranların domuz eti kullandığı ortaya çıktı.
Çorlu\'da bir firmanın ürettiği kuru köfte ve sebzeli pişmiş köftede domuz eti tespit edildi. Söz konusu firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuğunda domuz etine rastlandı. Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, firmaya 90 bin lira ceza kesti. Firmayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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