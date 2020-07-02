Ürünler tarlada kurudu; domates ve salça fiyatları tavan yapacak

Türkiye’nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Bursa’nın ovalarındaki domateslerin yüzde 90'ı hastalıktan kurudu. Üreticiler, domates ve salça fiyatlarının tavan yapacağını söyledi.

Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri Türkiye’nin salçalık domatesinin yüzde 40’ını karşılıyordu. Bu ilçelerde Türkiye’nin büyük salça fabrikaları bulunuyor. Bu yıl her zamanki gibi ürünlerine eken çiftçi hasada 15 gün kala ortaya çıkan hastalık sebebiyle domateslerinin yüzde 90’ını kaybetti.



Toplayacak domates kalmayınca domates fabrikaları ellerinde bulunan 3 yıllık salça stoklarının hepsini kısa sürede sattı. Bu yıl domates ve salça fiyatlarının tavan yapması bekleniyor.

Şili'den domates ihraç edildi

Üretici Ersin Demir, domates fiyatlarının artacağını belirterek, "Bu ovalar Türkiye’deki salçalık domatesin yüzde 40’ını karşılıyor. Bu yıl domates fiyatları yüksek oranda artış gösterir. Ülke olarak salça açığımız vardı. Şili’den salçalık domates ihraç edildi geçtiğimiz yıl önümüzdeki yıl salça fiyatları çok artış gösterir. Bu hastalık bu yıl sadece domateste değil biberlerde de var bu yıl domates salçası fiyatları değil biber salçası fiyatları da artış gösterir" dedi.





