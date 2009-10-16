Urumçi'ye 6 idam cezası daha

Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de temmuzda Çinli Hanlar ile Uygur Türkleri arasındaki çatışmaları bastıran Çin, olaylardan sorumlu tuttuğu altı kişiyi daha ölüm cezasına çarptırdı.

Resmi rakamlara göre çoğu Han 197 kişinin öldüğü çatışmalar yüzünden idama çarptırılanların sayısı 12’ye çıkarken, idama mahkûm edilenlerden en az sekizinin Uygur en az birinin Han olduğu sanılıyor. Urumçi Halk Mahkemesi’ne çıkarılan 21 kişiden üçüne de ömür boyu hapis verildi. Resmi Şinhua ajansı, üçü idam cezasının iki yıl ertelendiğini, dolayısıyla cezaların ömür boyu hapse çevirilebileceğini aktardı. AFP, isminden Han kökenli olduğuna kanaat getirdiği , yine başka bir Han kökenli Liu Bo’nun da 10 yıl hapse mahkûm edildiğini kaydetti. Polisin olaylar sırasında gözaltına aldığı 700 kişi mahkemeye çıkmayı bekliyor