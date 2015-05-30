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Dünya

Uruguay'ın eski Devlet Başkanı Mujica: Liderler halkın çoğunluğu gibi yaşamalı

Jose Mujica, devlet başkanlığı yaptığı dönemde 'dünyanın en fakir lideri' unvanına sahipti

30 Mayıs 2015 19:44

‘Dünyanın en yoksul başkanı’ sıfatıyla herkesin saygısını kazanan Uruguay’ın eski Devlet Başkanı Jose Mujica, dünya liderlerinin zengin yaşam tarzını eleştirdi. “Demokrasilerde çoğunluk nasıl yaşıyorsa öyle yaşamak lazım, parası olan azınlık gibi değil” diyen Mujica, “Sadelik, özgür olmak için bir lükstür” ifadelerini kullandı.

CHA'da yer alan habere göre, köhne bir çiftlikte yaşayan, maaşının büyük bölümünü fakirlere bağışlayan ve makam aracı yerine kendine ait 1987 model bir araç kullanan Jose Mujica, Madrid’teki Casa de America kurumunda bir konuşma yaptı.

Mujica, dünya liderlerine yönelik “Yaşam tarzımdan dolayı ben fenomen filan değilim, fenomen onlar. Benim bir suçum yok. Maddi konular hayatımı zorlaştırmıyor. Yaşım zaten 80 ve kefenin cebi yok.” şeklinde espri yaptı.

Bir devlet başkanıyla ilgili anısını anlatan eski Uruguay Devlet Başkanı, “Başkan olmuş bir tip bana dedi ki: ‘Gizemli bir atmosferde yaşamayı sürdürmek gerekiyor.’ Ne gizemi! Halkın çoğunluğu nasıl yaşıyorsa öyle yaşamak gerekiyor, parası olan ve israf eden azınlık gibi değil. Bunlardan benim için önemli olan vergilerini versinler ve usulsüzlük yapmasınlar. Daha fazla kazanırlarsa, dağıtmak üzere daha fazla vergi alırız.” dedi.

Diğer tarafta zıtlıklara dikkati çeken Mujica, Avrupa’da Afrika’daki insanlardan daha iyi beslenen köpeklerin olduğunu kaydederek, insanoğlunun global düşünmesi gerektiğini söyledi.

Katolik Kilisesi’ne karşı büyük saygı duyduğunu belirten solcu lider Mujica, 'arkadaşı' olarak tanımladığı Papa Francisco’yu kısa bir süre önce Roma’da ikinci kez ziyaret ederek 'göç ve iklim değişikliği' üzerine konuştuklarını aktardı.

20 Mayıs 1935 doğumlu eski bir gerilla olan Pepe Mujica, altı kez vuruldu ve 15 sene hapis yattı. 2010-2015 yılları arasında Uruguay’ın 40. Devlet Başkanı olarak görev yapan Mujica, yasalar gereği yeniden seçilemeyerek 1 Mart 2015’te koltuğunu Tabare Vazquez’e devretti.

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