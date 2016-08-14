Uruguay'ın efsane golcüsünün yeni adresi belli oldu

Hindistan Süper Lig takımlarından Mumbai City, Uruguaylı futbolcu Diego Forlan'ı kadrosuna kattı.

Uruguaylı futbolcu Diego Forlan'nın transferiyle ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mumbai'ye hoşgeldin Diego Forlan" denildi.

Son olarak Uruguay'ın Penarol ekibinde top koşturan 37 yaşındaki Diego Forlan ise sosyal medya hesabında yeni takımının forması ile poz vererek, Mumbai City'de oynayacağı için mutlu olduğunu ifade etti.

Arjantin'in Independiente takımında başladığı kariyerini İngiltere'nin Manchester United, İspanya'nın Villarreal ile Atletico Madrid ve İtalya'nın Inter ekiplerinde sürdüren Forlan, 2002-2015 yıllarında 112 kez forma giydiği Uruguay Milli Takımı'nda 36 gol kaydetti.

Mumbai City'de daha önce İsveçli futbolcu Fredrik Ljungberg ve Fransız Nicolas Anelka da forma giymişti.