T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Uruguay'dan inek alabiliyoruz, Çiftlikbank'ın sahibini alamıyoruz çünkü..."

"Paraları balyaladı, Uruguay'a kaçtı"

17 Mart 2018 06:28

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Uruguay'a kaçan Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın iade edilemeyeceğini söyledi.  Özdil, "Uruguay'dan inek alabiliyoruz. Çiftlikbank'ın sahibini alamıyoruz" dedi.

Özdil'in "Çiftlikbank" başlığıyla (17 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Herifin biri internette “çiftlikbank” kurdu, beğendiğiniz ineğin üstünü tıklayıp, şahsi banka hesabıma parayı yatırın, ineğin etinden sütünden size kar payı ödeyeyim dedi, saman ithal eden ülkenin insanları bu teklifi çok mantıklı buldu, herifin şahsi hesabına tiko para 500 milyon lira yatırdılar, paraları balyaladı, Uruguay'a kaçtı.

*

Uruguay'da elçiliğimiz yok.
Suçluların geri iadesi antlaşmamız yok.

*

Uruguay'dan inek alabiliyoruz.
Çiftlikbank'ın sahibini alamıyoruz.

ETİKETLER

inekçiftlikbankhaberaçıklamamehmet aydın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24