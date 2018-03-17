"Uruguay'dan inek alabiliyoruz, Çiftlikbank'ın sahibini alamıyoruz çünkü..."

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Uruguay'a kaçan Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın iade edilemeyeceğini söyledi. Özdil, "Uruguay'dan inek alabiliyoruz. Çiftlikbank'ın sahibini alamıyoruz" dedi.

Özdil'in "Çiftlikbank" başlığıyla (17 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Herifin biri internette “çiftlikbank” kurdu, beğendiğiniz ineğin üstünü tıklayıp, şahsi banka hesabıma parayı yatırın, ineğin etinden sütünden size kar payı ödeyeyim dedi, saman ithal eden ülkenin insanları bu teklifi çok mantıklı buldu, herifin şahsi hesabına tiko para 500 milyon lira yatırdılar, paraları balyaladı, Uruguay'a kaçtı.

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Uruguay'da elçiliğimiz yok.

Suçluların geri iadesi antlaşmamız yok.

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Uruguay'dan inek alabiliyoruz.

Çiftlikbank'ın sahibini alamıyoruz.