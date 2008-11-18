Uruguay'da şiddet

Danubio'nun Jardines del Hipodromo Stadı'nda 1-0 kazandığı ve rakibini geçip liderliğe yükseldiği maçta hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla kızgın Nacional taraftarları sahaya girdi.Nacional taraftarlarının bayraklarını almasına sinirlenen evsahibi Danubio taraftarları da sahaya girince ortalık savaş alanına döndü.Kızgın taraftarlar birbirlerine demir çubuklarla ve korner direkleriyle saldırırken, kavganın şiddeti giderek artsa da güvenlik güçleri olaylara seyirci kaldı.Uruguay Futbol Federasyonu (AUF), Danubio-Nacional maçında çıkan olaylar üzerine lige ara verdiğini açıkladı.AUF'un kararına destek veren Danubio başkanı Arturo del Campo, "sorunun çözümüne geçmeden önce yapılacak ilk iş buydu" dedi.Uruguay birinci ligi, iki yıl önce bir Cerro taraftarının, Centenario Stadı'nın dışında eşi ve çocuklarının önünde Penarol taraftarlarınca bıçaklanarak öldürülmesindan sonra da haftalarca tatil edilmişti.