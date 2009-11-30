Uruguay'da eski gerilla lideri başkan oldu

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Sandık çıkışı yoklamalarına göre 74 yaşındaki Mujica, oyların yüzde 50'sinden fazlasını, rakibi eski devlet başkanı 68 yaşıındaki Luis A. Lacalle oyların yaklaşık yüzde 45'ini aldı.Merkez sağdaki Milliyetçi Parti'nin adayı Lacalle, geçen ay düzenlenen ilk turda yüzde 29 oy almıştı.Jose Mujica muhalifleri, eski gerilla liderinin Uruguay'ı radikal Sosyalist bir devlete dönüştüreceğini ileri sürüyor. Mujica ise seçim çalışmalarında uzlaşmacı bir lider görüntüsü çizdi. Yapılan kamuoyu araştırmaları da Mujica'nın merkez politikaları izleyeceğine dair seçmende güven oluşturduğunu ortaya çıkardı.Görevine 1 Mart 2010'da başlayacak olan Mujica, Kongre'de iktidardaki Geniş Cephe koalisyonunun 5 yıl daha çoğunlukta kalmasını sağlayacak.Mujica, 1960'lardaki Küba devriminden esinlenerek kurulan Latin Amerikalı solcu gruplardan biri olan Tupamaros'un kurucularından biriydi. Örgüt, Uruguay'daki Amerikan destekli sağ kanat hükümetlerine karşı saldırılar düzenlemiş, adam kaçırma, soygun ve bombalama eylemleri yapmıştı.Polis öldürmekten 1971'de mahkum edilen Mujica, 15 yıl süren mahkumiyet hayatında işkencelere maruz kalmış ve tek kişilik hücrede tutulmuştu.