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Dünya

Uruguay'da eşcinsellere ordu yasağı kaldırldı

16 Mayıs 2009 00:15

Uruguay Hükümeti, eşcinsellerin orduya girmesini engelleyen yasağı kaldırdı.

Devlet Başkanı Tabare Vazquez ve Savunma Bakanı Jose Bayardi tarafından imzalanan kararname ile 1973-85 yıllarında ülkeyi yöneten askeri diktatörlüğün getirdiği söz konusu yasak kaldırıldı.

Devlet Başkanlığının internet sitesinde bugün yayımlanan kararnamede, artık cinsel tercihin insanların orduya girmesini engelleyecek bir neden olarak görülmeyeceği belirtildi.

Başkan Vazquez de Paraguay'ın başkenti Asuncion'a dün yaptığı ziyaret sırasında "devletin vatandaşlarına, siyasi görüşleri veya cinsel seçimleri nedeniyle ayrımcılık yapmayacağını" söylemişti.

Askeri diktatörlük sırasında eşcinsellerin orduya girmesini yasaklayan kanunda, eşcinsellik de bir kişinin silahlı kuvvetlere uygun olmamasına neden olan "ruhsal hastalık ve bozukluklar" arasında sayılıyordu.

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