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Dünya

Uruguay’a gerilla başkan

Uruguay seçimlerinde, solun adayı Jose Mujica (74) ile sağın adayı Louis Alberto Lacalle (69) yarıştı.

26 Ekim 2009 02:00

Uruguay, devlet başkanlığı seçimleri için dün sandığa gitti. Seçimlerde, solun adayı Jose Mujica (74) ile sağın adayı Louis Alberto Lacalle (69) yarıştı.

İlk sonuçlara göre, eski bir gerilla olan Mujica (sağda) önde. Tupak Amaru örgütü üyesi devrimci lider, cunta döneminde dokuz kez vurulmuş, iki kez hapisten kaçıp yakalanmış, sonunda genel affın ardından siyasete atılmıştı.

Uruguaylılar dün 1973-85’teki cunta dönemi yetkililerinin  yargılanabilmesiyle ilgili referandum için de oy kullandılar. Son diktatör Gregorio Alvarez (83), geçen perşembe günü cunta döneminde işlenen 37 cinayet nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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