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Spor

URUGUAY:5 - GANA: 3

2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde kazanan Uruguay oldu.

03 Temmuz 2010 03:00

T24 - 2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde kazanan Uruguay oldu. Karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başlarken Uruguay, Suarez-Forlan ikilisi ile Gana ise Gyanla gol aradı.



Ortasaha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarının son dakikasında Muntari  attığı müthiş golle Gana'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk 45 dakika bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise etkili olan taraf Uruguay'dı. Özellikle Suarez ile gol arayan Güney Amerika temsilcisi, 55. dakikada kaptan Forlan'ın sol çaprazdan attığı harika frikik golü ile skoru 1-1'e getirdi.

Beraberlik golünden sonra morallenen Uruguay, gol için Gana kalesine yüklense de bu amacına ulaşamadı ve 90 dakika 1-1 tamamlanınca uzatma dakikalarına geçildi.

İlk uzatma devresinden gol çıkmazken ikinci  uzatmanın son saniyesinde Suarez topa kale çizgisi üzerinde elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi ve Suarez'i direk kırmızı kartla oyundan attı.

Ancak topun başına geçen Gana'nın en golcü ismi Gyan, meşin yuvarlağı direğe nişanlayınca uzatmalarda golsüz sona erdi ve penaltılara geçildi.

Penaltılar sonucu rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Uruguay adını yarı finale yazdıran taraf olmayı başardı..


URUGUAY:1 - GANA: 1

Stat: Soccer City

Hakem: Olegario Benquerenca

Uruguay: Fernando Muslera, Diego Lugano, Mauricio Victorino, Jorge Fucile, Maximiliano Pereira, Diego Perez, Egidio Arevalo, Edinson Cavani, Alvaro Fernandez, Luis Suarez, Diego Forlan
Teknik Direktör: Oscar Tabarez

Gana: Richard Kingson, John Pantsil, John Mensah, Isaac Vorsah, Hans Sarpei, Anthony Annan, Kevin-Prince Boateng, Samuel Inkoom, Sulley Muntari, Kwadwo Asamoah, Asamoah Gyan

Teknik Direktör: Milovan Rajevaç

Cezalı oyuncu: Jonathan Mensah, Dede Ayew


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