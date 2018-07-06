Uruguay ve Fransa, çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Nizhny Novgorod Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak ilk karşılaşmada Portekiz'i eleyen Uruguay ile Arjantin'in geçen Fransa kozlarını paylaşacak.

Turnuvaya savunma performansı ile damga vuran Uruguay golcülerinin de formuyla son 8 takım arasına kaldı. Jimenez-Godin tandeminin yanı sıra Muslera'da başarıda pay sahibi. Galatasaraylı file bekçisi kalesini bulan 11 şutta yalnızca 1 gol yedi. Bunun yanı sıra ülkenin santrfor hattı turnuvanın en tehlikeli ikililerinin başında geliyor. Dünayanın sayılı golcülerinden Edinson Cavani ve Luis Suarez'e sahip olmanın lüksünü yaşayan Uruguay'da, atılan 7 golün 5'i bu ikiliden geldi.

Ancak 2. turdaki Portekiz maçında sakatlanan Cavani'nin durumu hala belirsiz. Golcü ismin sahada olup olmaması Uruguay'ı etkileyecek.

Güney Amerika temsilcisinin karşısında ise turnuvanın belki de en alternatifli kadrosu var. Arjantin'i gol düelleosuna sahne olan maçta eleyerek son 8'e kalan Fransa'da, üç golü bulunan Kylian Mbappe'nin yanı sıra Pavard, Kante ve Lucas Hernandez'in formu dikkat çekiyor. Fransa'nın en çok beklenti içerisinde olduğu isim olan Antonie Griezmann ise ilk maçta attığı golün ardından, Olivier Giroud'un da ilk 11'e monte edilmesi ile beklentilerin uzağında kaldı.

Giroud ile saha içi uyumunda sıkıntı yaşan Griezmann, Arjantin'e karşı bir penaltı golü atsa da turnuva boyunca beklenen seviyeye çıkamadı. Turnuva boyunca en zayıf bölge olarak görünen Uruguay orta sahasının, Kante ve Pogba Fransa'ya karşı göstereceği performans belirleyici olacak. Tıpkı Fransa savunmasının Suarez'e karşı göstereceği performans gibi.