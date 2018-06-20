Uruguay ile Suudi Arabistan 3. kez karşı karşıya

Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde iki ülke A milli futbol takımları, yarın tarihlerinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Uruguay ile Suudi Arabistan, yarın tarihlerinde üçüncü kez karşılaşacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar yapılan iki hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın yenilgisi bulunmuyor. Arap temsilcisi, Uruguay karşısında 1 galibiyet alırken, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

İlk maç 2002'de

Uruguay ile Suudi Arabistan, ilk maçlarını 27 Mart 2002'de Suudi Arabistan'da oynadı. Arap ekibi, ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Rekabetteki ikinci maç da Suudi Arabistan'da oynanan bir hazırlık mücadelesiydi. 10 Kasım 2014'te oynanan karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

Uruguay, 53. maçına çıkıyor

Dünya kupalarının en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele ediyor.

Dünya Kupası'nı ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya'da düzenlenen 1950'de iki kez kazanan Uruguay, toplam 52 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 21'ini kazanan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 defa da sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 81 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.