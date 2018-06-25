Uruguay grubu lider bitirdi

2018 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu'nda ilk iki maç sonucunda son 16 turuna kalmayı garantileyen Uruguay , Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya ile liderlik için karşılaştı. Uruguay, Rusya'yı 3-0 mağlup etti. Uruguay'ın golleri 10. dakikada Suarez, 24. dakikada Cheryshev (kendi kalesine) ve 90. dakikada Edinson Cavani'den geldi. 9 puana ulaşan Uruguay A Grubu'ndan lider olarak çıkarken, 6 puanda kalan Rusya ikinci olarak bir üst tura çıktı. A Grubu'nun diğer maçında ise Suudi Arabistan, Mısır'ı 2-1 mağlup ederek 3. oldu.

FIFA 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, Uruguay ile karşılaştı. Samara kentindeki Samara Arena'da oynanan maçta Uruguay, 10. dakikada Luis Suarez'in frikikten attığı gol ile 1-0 öne geçti.

23. dakikada Uruguay farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Rusya savunması topu uzaklaştırmaya çalıştı, ceza sahası dışından gelen top Cheryshev'e çarparak ağlarla buluştu. 2-0'lık skor aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Uruguay, 90. dakikada Cavani ile skoru ilan etti. Güney Amerika temsilcisi, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Uruguay 3'te 3 yaparak 9 puanla A Grubu'nu lider olarak tamamladı. 6 puanlı Rusya ise, ikinci olarak gruptan çıkmaya hak kazandı.