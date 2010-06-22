Uruguay, Dünya Kupası'nda 2. turda

T24 - Uruguay, A Grubu'ndaki son maçında Meksika'yı Suarez'in golüyle 1-0 yendi ve grup lideri olarak ikinci tura yükseldi.



Dünya Kupası A Grubu’nda 4’er puanı bulunan Uruguay ile Meksika, Royal Bafokeng Stadı’nda karşı karşıya geldi.



Uruguay, Suarez'in 43. dakikada kaydettiği golle rakibini 1-0 yendi ve puanını 7'ye yükseltti. Bu sonuçla Uruguay grup lideri olarak ikinci tura yükselirken, sahadan puansız ayrılan Mekiska 4 puan ve averajla ikinci olarak tur vizesi aldı.



Her beraberliğin iki takımı da bir üst tura taşıyacağı karşılaşmaya Uruguay etkili başladı. İlk dakikalarda kaleci Perez’e çok fazla dönen Meksika, savunmadan top çıkarmakta zorlandı.



Dakikalar ilerledikçe Uruguay kalesine daha fazla gelmeye başlayan Meksika’da Guardado’nun 22. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleciyi de geçtikten sonra üst direkten geri geldi.



Meksika kalesinde önemli pozisyonlar üretmeye devam eden Uruguay’da 43. dakikada sahneye Suarez çıktı. Cavani’nin ortasında rahat bir pozisyonda topla buluşan Suarez düzgün bir kafa vuruşuyla Meksika filelerini havalandırdı: 1-0.



Kalan sürede iki takım da skoru değiştirmeyi başaramazken, Uruguay ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



Karşılaşmanın ikinci devresinde karşılıklı ataklar vardı. Uruguay golden sonra geriye çekilmeyi tercih etmezken, Meksika da sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak için daha fazla risk alarak rakip kaleye gitti. Ancak iki takım da son vuruşlarda başarılı olamazken, Uruguay maçı Suarez'in tek golüyle 1-0 kazandı.



Bu sonuçla Uruguay, puanını 7'ye yükseltti ve grup lideri olarak bir üst tura adını yazdırdı. Meksika da 4 puan ve averajla grubunu ikinci sırada bitirdi ve ikinci tur biletini cebine koydu.





MEKSİKA: 0 - URUGUAY: 1





Stat: Royal Bafokeng



Hakemler: Viktor Kassai (Macaristan), Gabor Eros (Macaristan), Tibor Vamos (Macaristan)



Meksika: Oscar Perez, Ricardo Osorio, Hector Moreno (Dk. 57 Israel Castro), Francisco Rodriguez, Carlos Salcido, Andres Guardado (Dk. 46 Pablo Barrera), Rafael Marquez, Gerardo Torrado, Giovani Dos Santos, Guillermo Franco, Cuauhtemoc Blanco (Dk. 63 Javier Hernandez)



Uruguay: Fernando Muslera, Diego Lugano, Mauricio Victorino, Jorge Fucile, Maximiliano Pereira, Diego Perez, Egidio Arevalo, Edinson Cavani, Alvaro Pereira (Dk. 77 Andres Scotti), Luis Suarez (Dk. 85 Alvaro Fernandez), Diego Forlan



Gol: Dk. 43 Luis Suarez (Uruguay)



Sarı kartlar: Dk. 68 Fucile (Uruguay), Dk. 77 Hernandez, Dk. 86 Castro (Meksika)





