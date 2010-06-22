T24 LogoT24 Logo
Spor

Uruguay, Dünya Kupası'nda 2. turda

Uruguay, A Grubu'ndaki son maçında Meksika'yı Suarez'in golüyle 1-0 yendi ve grup lideri olarak ikinci tura yükseldi.

22 Haziran 2010 03:00

T24 - Uruguay, A Grubu'ndaki son maçında Meksika'yı Suarez'in golüyle 1-0 yendi ve grup lideri olarak ikinci tura yükseldi.

Dünya Kupası A Grubu’nda 4’er puanı bulunan Uruguay ile Meksika, Royal Bafokeng Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Uruguay, Suarez'in 43. dakikada kaydettiği golle rakibini 1-0 yendi ve puanını 7'ye yükseltti. Bu sonuçla Uruguay grup lideri olarak ikinci tura yükselirken, sahadan puansız ayrılan Mekiska 4 puan ve averajla ikinci olarak tur vizesi aldı.

Her beraberliğin iki takımı da bir üst tura taşıyacağı karşılaşmaya Uruguay etkili başladı. İlk dakikalarda kaleci Perez’e çok fazla dönen Meksika, savunmadan top çıkarmakta zorlandı.

Dakikalar ilerledikçe Uruguay kalesine daha fazla gelmeye başlayan Meksika’da Guardado’nun 22. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleciyi de geçtikten sonra üst direkten geri geldi.

Meksika kalesinde önemli pozisyonlar üretmeye devam eden Uruguay’da 43. dakikada sahneye Suarez çıktı. Cavani’nin ortasında rahat bir pozisyonda topla buluşan Suarez düzgün bir kafa vuruşuyla Meksika filelerini havalandırdı: 1-0.

Kalan sürede iki takım da skoru değiştirmeyi başaramazken, Uruguay ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde karşılıklı ataklar vardı. Uruguay golden sonra geriye çekilmeyi tercih etmezken, Meksika da sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak için daha fazla risk alarak rakip kaleye gitti. Ancak iki takım da son vuruşlarda başarılı olamazken, Uruguay maçı Suarez'in tek golüyle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Uruguay, puanını 7'ye yükseltti ve grup lideri olarak bir üst tura adını yazdırdı. Meksika da 4 puan ve averajla grubunu ikinci sırada bitirdi ve ikinci tur biletini cebine koydu.


MEKSİKA: 0 - URUGUAY: 1


Stat: Royal Bafokeng

Hakemler: Viktor Kassai (Macaristan), Gabor Eros (Macaristan), Tibor Vamos (Macaristan)

Meksika: Oscar Perez, Ricardo Osorio, Hector Moreno (Dk. 57 Israel Castro), Francisco Rodriguez, Carlos Salcido, Andres Guardado (Dk. 46 Pablo Barrera), Rafael Marquez, Gerardo Torrado, Giovani Dos Santos, Guillermo Franco, Cuauhtemoc Blanco (Dk. 63 Javier Hernandez)

Uruguay: Fernando Muslera, Diego Lugano, Mauricio Victorino, Jorge Fucile, Maximiliano Pereira, Diego Perez, Egidio Arevalo, Edinson Cavani, Alvaro Pereira (Dk. 77 Andres Scotti), Luis Suarez (Dk. 85 Alvaro Fernandez), Diego Forlan

Gol: Dk. 43 Luis Suarez (Uruguay)

Sarı kartlar: Dk. 68 Fucile (Uruguay), Dk. 77 Hernandez, Dk. 86 Castro (Meksika)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24