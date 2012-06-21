T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uruguay devlet kontrolünde esrar satışını planlıyor

Uruguay hükümetinden Savunma Bakanı Eleuterio Fernandez Huidobro, uyuşturucu çetelerinin yasadışı ticaretten elde ettiği geliri kurutmayı planladıklarını açıkladı

21 Haziran 2012 17:58

Uruguay hükümeti uyuşturucu bağlantılı suç eylemleriyle mücadele amacıyla, esrarın devlet kontrolünde satılmasına izin vermeyi planlıyor.

Yasa tasarısı uyarınca satış iznine sadece devlete bağlı kurumlar sahip olacak ve bu yerlerde yasal yoldan esrar almaya gidenlerin isimleri bir veritabanında kayıtlı tutulacak.

 

18 yaşın altındakilere satış yapılmayacak

 

Uruguay hükümetinden Savunma Bakanı Eleuterio Fernandez Huidobro, uyuşturucu çetelerinin yasadışı ticaretten elde ettiği geliri kurutmayı planladıklarını açıkladı.

Hükümet aynı zamanda, esrarın alım satımını sokak ortamından çıkartarak, kullanıcıların kokain ve eroin gibi daha tehlikeli maddelere kaymamasına katkıda bulunacağını savunuyor.

Bakan Huidobro, yakın zaman içinde artan cinayet olaylarının uyuşturucu ticaretine bağlı suç oranlarındaki artışla açıkça bağlantılı olduğunu söyledi.

Yetkililer, suç oranlarındaki artışın özellikle 'crack kokain' kullanımının yaygınlaşmasına bağlıyor.
Yasa tasırısı, bayilerde esrar sarılı sigaraların hükümetin belirleyeceği sabit bir fiyatta satılmasını öngörüyor.

Kullanıcıların kayıt altında tutulması ve esrar tüketiminde aşırıya kaçıp kaçmadıklarının bu şekilde denetlenmesi düşünülüyor.

BBC'nin Latin Amerika muhabiri Vladimir Hernandez, Uruguay'ın planının Güney Amerika'da çığır açıcı bir adım olarak algılandığını bildiriyor.

Bundan önce Guatemala ve Costa Rica cumhurbaşkanları da uyuşturucu kartellerini çökertmek için bazı maddelerin yasal yollardan ticaretinin yapılmasını düşünmek gerektiğini söylemişlerdi.
Sadece Uruguay'da yasadışı esrar pazarının yılda 75 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor.
Ancak hükümetin önerisini eleştiren ve yasal esrar bayilerinin sorunu daha da derinleştireceğini söyleyen çevreler de var.

Muhabirler, konunun Uruguay Kongresi'nde görüşülmesinin birkaç ay sürebileceğini düşünüyor.

(BBC Türkçe)

ETİKETLER

Uruguayesrar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24