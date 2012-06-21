Uruguay devlet kontrolünde esrar satışını planlıyor

Uruguay hükümeti uyuşturucu bağlantılı suç eylemleriyle mücadele amacıyla, esrarın devlet kontrolünde satılmasına izin vermeyi planlıyor.

Yasa tasarısı uyarınca satış iznine sadece devlete bağlı kurumlar sahip olacak ve bu yerlerde yasal yoldan esrar almaya gidenlerin isimleri bir veritabanında kayıtlı tutulacak.

18 yaşın altındakilere satış yapılmayacak

Uruguay hükümetinden Savunma Bakanı Eleuterio Fernandez Huidobro, uyuşturucu çetelerinin yasadışı ticaretten elde ettiği geliri kurutmayı planladıklarını açıkladı.

Hükümet aynı zamanda, esrarın alım satımını sokak ortamından çıkartarak, kullanıcıların kokain ve eroin gibi daha tehlikeli maddelere kaymamasına katkıda bulunacağını savunuyor.

Bakan Huidobro, yakın zaman içinde artan cinayet olaylarının uyuşturucu ticaretine bağlı suç oranlarındaki artışla açıkça bağlantılı olduğunu söyledi.

Yetkililer, suç oranlarındaki artışın özellikle 'crack kokain' kullanımının yaygınlaşmasına bağlıyor.

Yasa tasırısı, bayilerde esrar sarılı sigaraların hükümetin belirleyeceği sabit bir fiyatta satılmasını öngörüyor.

Kullanıcıların kayıt altında tutulması ve esrar tüketiminde aşırıya kaçıp kaçmadıklarının bu şekilde denetlenmesi düşünülüyor.

BBC'nin Latin Amerika muhabiri Vladimir Hernandez, Uruguay'ın planının Güney Amerika'da çığır açıcı bir adım olarak algılandığını bildiriyor.

Bundan önce Guatemala ve Costa Rica cumhurbaşkanları da uyuşturucu kartellerini çökertmek için bazı maddelerin yasal yollardan ticaretinin yapılmasını düşünmek gerektiğini söylemişlerdi.

Sadece Uruguay'da yasadışı esrar pazarının yılda 75 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor.

Ancak hükümetin önerisini eleştiren ve yasal esrar bayilerinin sorunu daha da derinleştireceğini söyleyen çevreler de var.

Muhabirler, konunun Uruguay Kongresi'nde görüşülmesinin birkaç ay sürebileceğini düşünüyor.

(BBC Türkçe)