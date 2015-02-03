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Dünya

Uruguay Devlet Başkanı otostopçuyu gideceği yere bıraktı

Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, yolda gördüğü bir otostopçuyu arabasına alıp gideceği yere kadar bıraktı

03 Şubat 2015 12:15

Dünyanın en alçakgönüllü devlet başkanı olmasıyla bilinen Urugay Devlet Başkanı Jose Mujica, yolda otostop çeken birini gitmek istediği yere bırakarak bir kez daha şaşırttı. Arabada Mujica’nın yanı sıra eşi Lucia Topolansky ve çiftin köpekleri Manuela’nın olduğu belirtildi. 

Independent’ta yer alan habere göre, işiyle evi arasındaki yaklaşık 160 kilometrelik mesafeyi, binecek araç bulamadığı için yürüyen Gerhald Acosta, birçok arabanın yanından durmadan geçtiğini söyledi. Mujica’nın arabası durduğunda yaşadığı şaşkınlığı anlatan Acosta, “Arabadaki kadını tanıyordum. O, köpeği Manuela’yla birlikte Lucia’ydı ve ön koltukta Jose oturuyordu. İnanamadım. Başkan beni gideceğim yere bırakacaktı. Arabadan inerken bol bol teşekkür ettim, çünkü yoldayken herkes size yardım etmiyor, üstelik de bir devlet başkanı” ifadelerini kullandı.

Mujica, maaşının yüzde 90’ını hayır kurumlarına bağışlıyor ve başkanlık binası yerine küçük bir çiftlikte yaşamayı tercih ediyor. Mujica’nın, bu yıl bir milyon dolar teklif aldığı eski model bir VW Beetle arabası var.

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